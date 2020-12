Lagoa do Carro cancela tradicional procissão da padroeira Nossa Senhora da Soledade

A pandemia do novo coronavírus tem alterado a liturgia das celebrações religiosas. No município de Lagoa do Carro, o Comitê de enfrentamento ao Coronavírus, publicou novas recomendações para a reestruturação da festa da Padroeira Nossa Senhora da Soledade.

Para atender as medidas sanitárias e os protocolos de segurança durante toda realização do novenário haverá apenas duas celebrações eucarísticas diárias, no horário das 7h e 19hs.

O dia dedicado a padroeira, 02 de fevereiro, contará com quatro celebrações (6hs- 10hs, 15hs- 18hs). Haverá distribuição prévia de senhas, considerando atender 30% da capacidade da Paróquia, ou seja, apenas 300 participantes.

Outra recomendação é para que a imagem de Nossa Senhora da Soledade, siga em céu aberto, fazendo uso do veículo do Corpo de Bombeiros, saindo da Matriz e fazendo o trajeto da procissão, mas sem o acompanhamento dos fieis.

A orientação é para que as famílias devotas da padroeira aguardem em suas casas o andor passar.

O distanciamento social deve ser mantido, bem como o uso da máscara durante toda a celebração e fazendo uso do álcool 70%.

A celebração será transmitida pelas redes sociais da paróquia de Nossa Senhora da Soledade.

Nos anos anteriores a festa de Nossa Senhora da Soledade atrai milhares de devotos de várias regiões de Pernambuco e aquece o turismo e a economia local. Conhecida como a terra do tapete Lagoa do Carro dispõe de uma associação de tapeceiras e oferece ainda uma gastronomia variada e pontos turísticos, a exemplo do museu da Cachaça. Com as restrições, devido a pandemia, haverá um prejuízo significativo na economia do município.