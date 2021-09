Lagoa do Carro começa a aplicar doses de reforço contra a COVID-19

No município e Lagoa do Carro, idosos a partir dos 70 anos e pacientes com alto grau de imunocomprometimento podem tomar a dose de reforço da vacina contra o coronavírus. O reforço vale para quem tomou qualquer vacina usada na campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Necessário apresentar o comprovante de residência e um documento com foto.

Confira o cronograma da sua localidade:

ZONA RURAL Agrovila da Barragem e localidades circunvizinhas, segundas a partir das 09h na UBS Barragem ; Chã de Ventenas e Chã de Santana I e II, segundas a partir das 13h na UBS Ventenas; Pouso Alegre e Serraria, segundas a partir das 08h na UBS Pouso Alegre; Campo Alegre São Francisco e Loteamento Esperança, segundas a partir das 12h na UBS Manoel Machado; Campo Grande, segundas a partir das 12h na UBS Campo Grande;

ZONA URBANA UBS José Carlos, terças a partir das 13h; UBS Mutirão, terças a partir das 13h; UBS Fernando Lobo, quartas a partir das 13h; UBS Luzinete Guilherme, quartas a patir das 13h; UBS Soledade, quintas a partir das 12h; UBS Nobre e Vassouras, quintas a partir das 12h; UBS Recanto Carpina, sextas a partir das 09h.