Lagoa do Carro compra itens para prevenção da COVID-19 que serão destinados a Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Lagoa do Carro através da Secretaria de Educação adquiriu itens para prevenção ao novo coronavírus que serão destinados a toda rede municipal de ensino.

As escolas estão com as atividades presenciais suspensas por causa da pandemia, mas a secretaria continua se planejando para quando for possível a volta das aulas presenciais.

Foram adquiridos tapetes sanitizantes, aferidores de temperatura, totens para álcool em gel, face shields, dispensadores de sabão liquido e papel toalha, para garantir a proteção limpeza de todas as escolas pulverizadores para a realização de sanitização nas unidades.

Vacina- A Secretaria Municipal de Saúde inicia hoje (26) a vacinação contra a Covid-19 para idosos dos 70 aos 74 anos. De acordo com a gestão, a ação inicia, a partir das 8h, com os idosos da barragem.

Amanhã, será feito um grande mutirão, a partir das 8h, na Policlínica Severino Nascimento Cruz e Escola Gonçalves Guerra. Haverá atendimento ainda nas Unidades Básicas de Saúde Mutirão, Manoel Machado, José Carlos, Fernando Lobo, Pouso Alegre, Luzinete Guilherme, Soledade, Nobre, Recanto Carpina e Campo Grande.

Os moradores idosos, a partir dos 70 anos, das comunidades de Vassouras e Ventenas, a imunização está agendada para o próximo dia 31 e acontecerá em domicílio.