Lagoa do Carro festeja hoje 30 anos de emancipação política

A Terra do Tapete comemora hoje 30 anos de emancipação política. Para festejar a data a gestão municipal organizou uma programação alusiva. Ano passado, devido a pandemia da COVID19 não houve festejos. Este ano a programação segue todos os protocolos sanitários para assegurar a proteção dos munícipes.

O município de Lagoa do Carro está localizado na região da Mata Norte de Pernambuco e foi emancipado da cidade de Carpina em primeiro de outubro de 1991. O nome do municípuo, originou-se devido um naufrágio na Lagoa, de um carro de boi carregado de tijolos. Depois desse acontecimento o povo não dizia mais vamos a Terra de Santana, como era conhecido o local, mas sim a Lagoa do Carro.

Hoje os festejos iniciaram, desde às 8hs da manhã, com o hasteamento dos pavilhões em frente a sede da prefeitura municipal. Em seguida, será celebrada uma missa solene, no salão da matriz da Soledade, na área central da cidade.

Na área da Praça Manoel bandeira acontecerá, a partir das quatro horas da tarde, uma exposição com os produtos artesanais dos grupos do município, a exemplo da tapeçaria, da qual Lagoa do Carro recebe o título de capital estadual do tapete.

A equipe que está organizando o evento, pretende realizar ainda a transmissão de um documentário intitulado: A Lagoa que vemos, além de apresentações culturais, na Praça Manoel Pereira.

Lagoa do Carro se destaca por manter a tradição da confecção dos tapetes artesanais e abrigar o Museu da Cachaça, considerado o maior museu particular de cachaças do Brasil. Além de outros atrativos turísticos naturais.