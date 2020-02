Lagoa do Carro: inscrições para concurso começam quarta

Começam na próxima quarta-feira, 19, as inscrições para o concurso realizado pela prefeitura de Lagoa do Carro. O processo seletivo é destinado à contratação de 193 profissionais para todos os níveis de escolaridade. Entre os cargos ofertados estão, guarda municipal, agente comunitário de saúde, gari, professor de educação infantil, enfermagem hospitalar e entre outros.

Como processo de seleção, será aplicada uma prova escrita, com duração de três horas, prevista para o dia 19 de abril, para todos os concorrentes. Vale ressaltar que alguns dos cargos terão prova de títulos. O conteúdo programático aborda questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos em cada área.

Quem tiver interesse, precisa fazer as inscrições no site da banca organizadora, a partir do dia 19 de fevereiro até 18 de março. Os candidatos que forem contratados, serão remunerados com salários que variam de R$ 998,00 a R$ 6.000,00, em regime de 30 a 40 horas semanais, a depender do cargo escolhido.

Para mais informações, o candidato deve consultar o edital de abertura do processo seletivo.

Imagem: Reprodução