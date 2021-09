Lagoa do Carro promove ações alusivas ao Meio Ambiente

A Gerência de Meio Ambiente de Lagoa do Carro (GEMAS) promove uma série de ações alusivas a semana que marca o Dia da Árvore, comemorado no dia 21 e setembro. As atividades serão realizadas no período de 20 a 24 de setembro, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para prevenir o contágio do COVID19.

A abertura acontece na próxima segunda- feira (20), com a visitação da Trilha Ecologica, a partir das 7h30. Em seguida, no auditório da GEMAS, acontece uma roda de conversa com os diretores das escolas do município, para dialogar sobre o

Projeto Lagoa+Verdee e a Proposta Educação Ambiental; Conhecimento da Trilha Ecológica das Sabiás.

Ainda na segunda- feira, está previsto um segundo momento na GEMAS, às 13hs com a visitação da trilha e em seguida acontece uma reunião com Conselho Municipal de Meio Ambiente para tratarmos sobre o edital do SEMAS.

A programação segue na terça- feira (17), com uma gincana sustentável com alunos; participação da Asa e a Secretaria de Cultura realiza uma apresentação teatral (Mateus e Catirina).

Nos dias seguintes acontece a visitação da Trilha Ecológica das Sabiás.