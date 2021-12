Lagoa do Carro recebe III Mostra de Cinema da Mata Norte

A cidade de Lagoa do Carro será palco para a III Mostra de Cinema da Mata Norte, nos dias 19 e 26 de Dezembro. Um evento que reúne produtores e cineastas independentes, que exibirão os seus filmes para dialogar sobre a importância do audiovisual feito nas cidades do interior. A proposta é apresentar o audiovisual como ferramenta política de resistência e transformação social na vida das comunidades.

A abertura do evento acontece no próximo sábado (19), a partir das 18hs, na Praça Manoel Barbosa, no Centro de Lagoa do Carro. Serão exibidos os filmes: “O vigilante e o barraqueiro”, “Alberinda- no pé de jaca pavão” e “Adúltera”.

Após a exibição dos filmes acontece uma roda de diálogo sobre a importância do audiovisual feito nas cidades do interior. Participam desse debate a jornalista Tatiane Nascimento, Marta Mel, cineasta e Zé Filho, produtor Musical.

No dia 26 de Dezembro, acontece o segundo dia do evento. Serão exibidos os filmes: “O boteco”, “O teste”, “2041”, “Céu de Exédito”, “Sangue nas veias” e “Lar bmu”. As exibições iniciam a partir das 18hs, na Praça Manoel Barbosa

A roda de diálogo conta com a interação de Risolange Rodrigues- Secretária de Cultura, Turismo e Deporto de Lagoa do Carro, Brilhosa- Diretora de Linguagens culturais, jornalista- Tatiane Nascimento e Marta Mel- cineasta.