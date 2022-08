Lagoa do Carro recebe Seminário sobre controle de cheias na Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, com o apoio da Gerência de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro, realiza. amanhã (18), o Seminário sobre controle de cheias na Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe.

O evento tem o objetivo de apresentar as ações de diversos órgãos públicos na preparação, enfrentamento, mitigação e ações realizadas durante e após os eventos extremos de chuvas ocorridos na bacia hidrográfica do Rio Capibaribe no mês de junho deste ano, e discutir, em conjunto com a população diretamente impactada, um Plano de Comunicação.

Na ocasião, haverá as apresentações de representantes da Secretaria Executiva de Recursos Hídricos de Pernambuco (SERH), da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).