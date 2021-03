Lagoa do Carro recebe visita de especialistas em preservação ambiental da UFPE

Dando mais um passo para recuperação da área do antigo lixão, o Governo Municipal de Lagoa do Carro através da Gerência de Meio Ambiente recebeu uma visita de especialistas em preservação ambiental da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Foram visitados espaços que farão parte do Programa Ambiental do município e receberão ações de defesa do meio ambiente, agricultura sustentável e recuperação do meio ambiente.

A visita começou na sede da Prefeitura onde a nossa Prefeita Judite Botafogo apresentou os objetivos do programa, depois a vista segui para Obra de Maria onde funciona a Gerência de Meio Ambiente, lá pretende-se instalar um sistema de compostagem entre outras ações sustentável.

A visitação continuou no Açude Central e seguiu para a Escola Miriam Pimentel Guerra em Campo Alegre, com o objetivo de instalar uma horta orgânica na instituição, em seguida a visita seguiu para a Barragem onde foi vistado o antigo lixão com o objetivo de mapear a área e implantar ações de recuperação, também foi visitada o mirante a fim de implantar projetos turísticos sustentáveis.