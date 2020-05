Lagoa do Carro registra terceiro óbito por COVID-19

A Prefeitura de Lagoa do Carro, através da Secretaria de Saúde, confirmou nesta sexta- feira (1º/05), mais um caso de paciente diagnosticado com a COVID-10, totalizando 12, e também mais um óbito, totalizando assim, três mortes na cidade em decorrência do vírus. A vítima é um homem com idade entre 41-50 anos.

O Comitê Municipal de Enfrentamento ao (COE COVID-19) informou ainda dentre os casos, 12 (75%) são do sexo feminino e (25%) do sexo masculino. Com relação a idade, temos 02 casos de 21-30, 01 caso de 31-40, 06 casos de 41-50, 01 caso de 51-60 e 02 casos de 71-80 anos.

Os casos que evoluíram para o óbito até o momento, correspondem a 02 mulheres com idade entre 71-80 anos e 01 homem com idade entre 41-50 anos. Os casos registrados correspondem a 04 casos na Zona Rural e 08 casos na zona Urbana.

A secretaria de Saúde reforça a orientação “para toda a população que fique em casa, evite aglomerações e só saia em caso de extrema necessidade usando a máscara de proteção”.