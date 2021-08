Lagoa do Carro retoma as aulas presenciais da Rede Municipal de Educação

Depois de quase 1 ano e 6 meses, os alunos da Rede Municipal de Educação voltaram às aulas presenciais em Lagoa do Carro.Todas escolas estão seguindo as recomendações necessárias para a prevenção contra o Coronavírus, com distanciamento na sala e nos locais de convivência além da higienização das mãos, sapatos e do prédio, os alunos também devem ter no mínimo duas máscaras para realizar a troca após o intervalo.Outra medida tomada foi o sistema de revezamento dos alunos, que em dias alternados irão acompanhar as aulas, os alunos que não vão voltar às aulas neste momento receberão blocos de atividades semanalmente que será entregue aos pais ou responsável.