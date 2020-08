Lagoa do Carro se classifica para 1ª Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS – Enfrentamento à Covid-19

Recentemente o município de Lagoa do Carro participou de uma seleção com milhares de trabalhos das equipes de saúde de municípios de todos os estados do país com o objetivo de mostrar a potência do Sistema Único de Saúde.

Em tempos de pandemia da Covid-19, as redes de assistência tiveram que se adaptar para atender à enorme demanda e responder de forma resolutiva ao novo coronavírus.

É nesse contexto e vivenciando as regras de distanciamento social que o Conselho nacional de Secretários Municipais de Saúde realizou a 1ª Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS – Enfrentamento à Covid-19.

O Projeto do Disk Covid-19 realizado pela Secretaria de Saúde de Lagoa do Carro foi um dos 10 projetos pernambucanos selecionados para participar. A experiência exitosa levou o combate ao coronavírus para mais perto da população através do celular.

Para a mostra virtual não haverá premiações, já que o intuito é divulgar boas ideias e valorizar o trabalho dos gestores municipais e das equipes de saúde.