Lagoa do Carro tem 11 casos confirmados da COVID-19

A Prefeitura de Lagoa do Carro, através da Secretaria de Saúde, divulgou na última quinta-feira (30), o seu Boletim com as atualizações dos últimos casos do novo coronavírus. A cidade apresenta 11 casos registradoss de Covid-19, desses 05 estão em isolamento domiciliar, 02 estão em UTI, 02 estão recuperados e 02 óbitos.

Os dados divulgados são confirmados através do boletim oficial da Secretaria Municipal e da Vigilância em Saúde do Nosso Município.

A Secretaria Municipal de Saúde permanece com o monitoramento e seguindo os protocolos para contenção da pandemia.

A Prefeitura informa que está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e não vai divulgar os casos suspeitos e descartados.