Lançamento do Calendário Plus Size de Pernambuco 2022 acontece próximo dia 12

O Calendário Plus Size de Pernambuco 2022, criado desde 2018, pelo projeto As Mil Faces de Uma Plus, sendo o original no estado, é um marco de inclusão social, autoestima, empoderamento feminino, valorização da Mulher fora dos padrões, combate e enfrentamento à gordofobia, aonde mostra que lugar de mulher é onde ela quiser e que, juntas a mudança acontece, quebrando todas as formas de preconceito e imposição social quanto a desvalorização de corpos impostos por essa sociedade.

O Calendário em sua essência é considerado uma “ação interventiva” onde em 2022 fotografamos mulheres acima dos 30 anos de idade retratando a beleza da Mulher, livre de imposições ou adequações em seu corpo para que, seja considerada como “bela ou aceita” e o respeito as diferenças de corpos.

Assinando a IV Edição do Calendário Plus Size de Pernambuco 2022 o fotógrafo, Tony Araújo, onde o Ensaio Fotográfico foi realizado no Recanto das Sucupiras que fica em Nova Cruz /Itapissuma/PE, Impresso pela Editora CEPE.

O lançamento acontecerá em uma solenidade restrita a convidados respeitando todos os protocolos sanitários no próximo dia 12 de Fevereiro das 17h às 19h na Livraria/Editora CEPE do Mercado Eufrásio Barbosa que fica na cidade de Olinda com a presença de todas as “Musas do Calendário Plus Size de Pernambuco 2022” e uma apresentação de “Xando da Rabeca” com suas lindas músicas abrilhantado o evento.