Larissa Lopes leva protagonismo das personagens femininas do mamulengo para os folhetos de cordel

Incentivado pelo Governo de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura, o projeto “Meu Mamulengo em Cordel” realiza um trabalho de adaptação de passagens tradicionais de mamulengo pernambucano para cinco folhetos, dando corpo a uma coletânea intitulada “As bravatas de Xoxa, Quitéria e Carolina em terra onde machismo não se cria”, de autoria da jovem mamulengueira e cordelista Larissa Lopes. Ao todo, serão distribuídos 100 exemplares para adolescentes e adultos da rede pública de Glória do Goitá, num total de 500 folhetos.

Larissa Lopes é filha do Patrimônio Vivo do Estado mestre Zé Lopes (1950-2020) e da mestra artesã e brincante mamulengueira Neide Lopes (Marinês Tereza). Junto à sua família de mulheres brincantes, ela representa a continuidade dessa tradição que lhe foi repassada por seu pai – hoje reconhecido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), como Patrono do Mamulengos de Pernambuco.

A iniciativa também conta com uma versão digital. A partir da próxima segunda-feira (14), o público poderá conferir, por meio das redes sociais da produtora Armorial Interações Culturais, vídeos bastidores do projeto, além da leitura dos cinco títulos da coletânea com tradução em Libras. Acompanhe as redes: Instagram: @armorial_ic | YouTube: Bota pra Moer.