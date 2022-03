Laura Gomes faz Projeto de Lei para enfrentamento à gordofobia

Atenta ao enfrentamento a todo tipo de preconceito, defendendo o direito ao respeito, à igualdade, a deputada estadual Laura Gomes, PSB, protocolou na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Alepe, novo Projeto de Lei contra a gordofobia. O termo relativamente novo, se refere ao comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo, conforme explica.

A parlamentar propõe a adoção de medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate ao bullying escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas e privadas de educação básica do Estado de Pernambuco. O objetivo é acrescentar a importância da identificação e prevenção a práticas gordofóbicas nos estabelecimentos de ensino.

A iniciativa surgiu a partir de movimentos da sociedade civil, que buscam empoderar pessoas gordas e obesas. O novo PL atualiza lei anterior existente, no tema do Bulliyng e segundo a deputada, deve ter o nome de Lei Sâmia Veras, reconhecendo o protagonismo da pedagoga pernambucana que criou e desenvolve agendas afirmativas, através da articulação “As mil faces de uma Plus”, percebendo que principalmente as mulheres, vítimas da gordofobia, podem passar pela exclusão social, estigmatização desencadeando fobias sociais, bulimia, anorexia, baixa autoestima, até o suicídio.

Laura Gomes ressalta que diariamente, pessoas gordas e obesas saem de casa, se deparando com desafios de todos os tipos: transporte público, escritórios, restaurantes e outros ambientes que não estão preparados para acomodá-las. Acrescenta que as pessoas viram alvo de piadas, julgamentos. “É estratégico fortalecer o respeito à dignidade humana no ambiente escolar,” conclui.