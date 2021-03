Leite para todos continuam sendo distribuído na pandemia em Glória do Goitá

A Prefeitura de Glória do Goitá através da Secretaria de Políticas Sociais, Desenvolvimento, Trabalho e Juventudes em parceria com o Governo de Pernambuco, realiza a distribuição do Programa Leite para Todos.

Cerca de 200 famílias são beneficiadas com o alimento, o publico beneficiado é crianças, mulheres, gestantes ou em fase de amamentação e idosos a partir de 60 anos, são contempladas com o programa.

Cada família recebe 7 litros de leite, que são distribuídos duas vezes por semana, nas quartas e sextas – feira das 8 às 13h na Sede da Secretaria de Políticas Sociais, localizada na Avenida Cleto Campelo Nº 160, Centro da Cidade.