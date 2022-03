Leôncio: curta-metragem retrata história de um dos personagens lendários de Aliança

Já está disponível no YouTube o curta-metragem “Leôncio”. O filme, que conta com os recursos da Lei Aldir Blanc em Pernambuco, foi dirigido por Lori Queiroz e apresenta a história de Manoel Leôncio da Silva, conhecido como Sr. Leôncio, um pedreiro criativo que ajudou a embelezar a arquitetura da cidade de Aliança, graças às inúmeras fachadas entalhadas que criava manualmente para as casas que construía.

Com o passar do tempo dos anos, as fachadas trabalhadas foram perdendo espaço para itens modernos e práticos, como a aplicação de cerâmicas. Porém, é possível encontrar ainda, em Aliança, imóveis feitos pelo Sr. Leôncio, cujo curta-metragem tem como objetivo preservar a memória do seu personagem principal, bem como mostrar a importância arquitetônica e histórica das fachadas que ainda resistem ao tempo na cidade.