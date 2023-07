Limão Com Mel anima os 28 anos de emancipação de Casinhas

Um dos capítulos mais importantes da história de Casinhas merece registro e é sem dúvida, a luta do seu povo por dias melhores. Por volta de 1894, o professor José Merim construiu uma capela dedicada à Nossa Senhor das Dores (atual padroeira), a partir desta pedra fundamental, algumas pequenas casas foram construídas, e deram origem ao nome ao município. Inicialmente era um povoado no município de Surubim, depois, substancialmente foi crescendo e tomando as proporções de hoje em dia.

O município de Casinhas, é destaque na produção de artesanato, manifestações culturais, e na culinária regional. A religiosidade permanece latente na sua gente. A pecuária também é forte e a criação de bovinos é uma importante atividade, sobretudo na produção de leite e derivados, a produção têxtil também é fator gerador de oportunidades e renda, que fortalece a economia local.

Localizado na região do Agreste Setentrional, a 130 km do Recife, comemora 28 anos de emancipação política no próximo dia 12 (quarta-feira). Uma programação especial foi elaborada para festejar a data. De 7 a 12 vários eventos diversos estão acontecendo numa em alusão à data.

A prefeita Juliana Barbosa, anunciou que a festa conta com hasteamento diário da bandeira, concurso de “Miss e Mister Emancipação” que já acontecem as seletivas e cuja final no domingo dia 09. A programação tem também ações de saúde, cantorias de viola, corrida de emancipação, inauguração do Posto de Saúde Urbano, Inauguração de calçamento, ciranda com o Grupo da Terceira Idade, encontro de bandas marciais, concerto da Orquestra Municipal 15 de Setembro, apresentação do Ballet Passos da Luz, Missa solene e shows com artistas renomados.

No próximo dia 12, quarta-feira, sobem ao palco as atrações musicais Jonas Esticado e a Banda Limão com Mel, se apresentam no Pátio de Eventos no centro da cidade, encerrando as festividades. O evento é uma realização da Prefeitura de Casinhas, através da Diretoria Municipal de Cultura e das Secretarias Municipais, e também conta com o apoio todo especial do Governo do Estado de Pernambuco.

A lista completa da programação está disponível nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Casinhas.