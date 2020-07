Limoeiro celebra 209 anos de emancipação política

Nesta segunda-feira (27) o município de Limoeiro está completando 209 anos de Emancipação Política. Este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, a programação será diferente.

Na Igreja do Alto de São Sebastião será realizada uma missa às 8h30. A gestão municipal promoverá durante o dia algumas assinaturas de ordem de serviços nas comunidades.

O Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Limoeiro (IHGCL), promove junto às rádios locais a divulgação de áudios com pessoas homenageando a cidade pelo seu aniversário. Nas redes sociais foram divulgados vídeos com o mesmo tema.

Até 2018, a emancipação era comemorada no dia 6 de abril. Porém, uma pesquisa feita por membros do IHGCL comprova que a Princesa do Capibaribe foi emancipada no dia 27 de julho de 1811, através do Alvará Régio expedido pelo príncipe regente D. João.

Foto: Wilker Mattos