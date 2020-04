Limoeiro distribui máscaras e reforça fiscalização para lidar com filas e aglomerações em bancos

A concentração de pessoas nas agências bancárias em busca do auxílio emergencial concedido pelo governo durante a pandemia tem sido uma das preocupações das prefeituras. O município de Limoeiro, no Agreste, criou medidas educativas, reforçou a fiscalização e distribuição de máscaras para conter o avanço da doença.

As aglomerações descumprem o decreto estadual que determina o afastamento social entre as pessoas. Segundo o prefeito de Limoeiro, João Luís Ferreira Filho (PSB), conhecido por Joãozinho, o município adquiriu 10 mil máscaras para distribuir nos corredores bancários, já que nem todas as pessoas saem às ruas devidamente protegidas.

“Por ser uma cidade polo, muitas cidades circunvizinhas vem usar as agências bancárias. Então, há uma concentração de gente muito grande nos bancos e lotéricas”, disse.

Além da distribuição nos corredores bancários, as máscaras também são entregues para os grupos que ficam nas filas do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e nas unidades de saúde. Ainda segundo o prefeito, as máscaras são compradas de profissionais que confeccionam o equipamento na cidade.

Limoeiro vem também monitorando as pessoas que tem síndrome gripal leve e pessoas que tiveram contato com pacientes com Covid-19. “Esse contato é feito através dos agentes de saúde que estão na rua trabalhando e que estão em busca desse pessoal para poder fazer esse isolamento”, apontou o prefeito.

Joãozinho afirmou que comprou testes rápidos e trabalha para ampliar os leitos de enfermaria no município. Segundo o político, a previsão é de entregar entre 3 e 5 de maio.

*G1PE