Limoeiro receberá seis viaturas para a Guarda Municipal

O município de Limoeiro receberá seis veículos modelo Jepp Renegade para auxiliar o trabalho da Guarda Municipal. A entrega das viaturas acontecerá no dia 20 de maio, no pátio do Comando da 7ª Região Militar, no Recife. As unidades foram enviadas pelo Governo Federal, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A distribuição está sendo coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Os seis veículos totalizam R$ 404.940,00. Os valores são oriundos de Emenda Impositiva da Bancada de Pernambuco.

Segundo nota da prefeitura, as indicações foram dos senadores Humberto Costa (2 viaturas) e Jarbas Vasconcelos (1); do ex-deputado federal Marinaldo Rosendo (1); e dos deputados federais Pastor Eurico (1) e Renildo Calheiros (1). Para ser contemplado, o município atendeu ao critério de ter Guarda Municipal formalizada. O próprio Ministério está mantendo contato com os municípios para o agendamento da entrega, seguindo os critérios de prevenção ao coronavírus. Ao todo, são 280 viaturas para 68 municípios pernambucanos.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Reprodução