Limoeiro registra óbito por COVID-19

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou 960 casos de COVID-19 no Estado, no boletim publicado neste domingo (12). Deste número, 548 estão em isolamento domiciliar e 281 internados, sendo 40 em UTI e 241 em leitos de enfermaria. O boletim também informa a recuperação de 46 pacientes.

Neste domingo foi confirmada a primeira morte de paciente diagnosticado com o novo coronavírus nesta região. A vítima é um homem, 61 anos, residente no município de Limoeiro. Ele veio a óbito no último sábado (11) e tinha hipertensão e diabetes.

Na região do Agreste Setentrional oito municípios tem casos confirmados de COVID-19. São eles: Bom Jardim (01), João Alfredo (02), Limoeiro (02), Machados (01), Passira (01), Toritama (01), Frei Miguelinho (01) e Santa Cruz do Capibaribe (01).