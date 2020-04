Limoeiro se destaca na prevenção ao coronavírus

O município de Limoeiro se destaca na prevenção à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Para isso, a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e da Secretaria de Saúde, realizou ontem (22) a entrega de mais de 600 máscaras de tecido para a população que estava nas filas dos bancos e lotéricas da cidade.

As máscaras adquiridas pela Secretaria de Saúde, foram compradas às costureiras do município, como forma da gestão limoeirense valorizar a produção local. Nos próximos dias, mais máscaras serão entregues para que as pessoas se protejam contra a Covid-19.

Já a divulgação dos números referentes ao coronavírus na cidade, possui agora as categorias de Monitoramento Domiciliar e Isolamento Domiciliar. A medida tem por objetivo, facilitar a compreensão desses números para a sociedade. Além disso, garante que a equipe da saúde municipal tenha mais assertividade nas medidas de combate ao vírus.

Investigados:

Pacientes suspeitos que realizaram coleta de material para COVID-19 e aguardam resultado.

Monitoramento Domiciliar:

Pessoas com síndrome gripal.

Isolamento Domiciliar:

Pessoas que tiveram contato direto com casos confirmados ou casos em investigação e/ou pessoas vindas recentemente do exterior, apresentando sintomas ou não.

Descartados:

Pessoas que realizaram exame para Covid-19 com resultado negativo.

Altas de isolamento domiciliar:

Pessoas que estavam em monitoramento domiciliar por 14 dias e apresentaram melhora do quadro gripal e/ou não desenvolveram sintomas por serem contato diretos de casos confirmados ou em investigação.

Confirmados:

Pacientes que realizaram coleta para Covid-19 com resultado positivo.

Recuperados:

Pacientes que testaram positivo para Covid-19, mas após tratamento, não apresentam mais sintomas da doença.

Óbitos:

Vítimas que testaram positivo para Covid-19 através de exame laboratorial.

Foto: Eduarda Santana/Sec. Executiva de Imprensa de Limoeiro