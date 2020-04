Limoeiro tem sucesso na prevenção contra o novo coronavírus

Limoeiro está entre os municípios pernambucanos que não registram casos do novo coronavírus. Até o momento seis casos suspeitos foram descartados e dois permanecem sob investigação, enquanto o número de confirmados e prováveis é zero.

Seguindo as orientações estaduais publicadas em decreto do Governo do Estado, o município tem em funcionamento apenas serviços essenciais a exemplo da saúde e comércio de alimentos, além de farmácias, borracharias, postos de combustível, oficinas mecânicas e restaurante (apenas para entrega). A tática tem dado certo, apesar das recomendações serem redobradas devido o setor de saúde municipal receber demanda externa com atendimento no Hospital Regional José Fernandes Salsa e na UPAE.

O prefeito de Limoeiro, João Luís Ferreira Filho, desde a semana passada reduziu 40% do próprio salário e 20% dos salários dos secretários municipais como medida de contingenciamento para somar recursos e combater a transmissão do novo coronavírus.

A Prefeitura de Limoeiro, através da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Detran-PE, realiza uma campanha de vacinação contra a gripe comum, no modelo Drive Thru, onde as pessoas não precisam sair do carro pra serem vacinadas. Inicialmente, estão sendo atendidos idosos e profissionais de saúde.

A respeito do sepultamento de uma cidadã do Distrito dos Mendes, nesta segunda-feira (6), a Secretaria de Saúde de Limoeiro vem esclareceu que o “aludido óbito se deu em circunstâncias que indicam o agravamento de uma comorbidade de base (preexistente) que se acentuou com a presença de sintomas da SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) que, inclusive, determinaram na coleta de amostra para análise mais detalhada.

Diante deste quadro, o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde determina o total isolamento, sendo vedados quaisquer rituais religiosos ou fúnebres. Nos solidarizamos com a dor da família que perdeu seu ente querido, porém, não podemos transigir da aplicação rigorosa das normas sanitárias de proteção à população limoeirense”.

Foto: Reprodução