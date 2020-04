Limoeiro terá hospital de campanha

O avanço no número de casos do novo Coronavírus tem feito com que alguns municípios pernambucanos instalem seus hospitais de campanha. Em Limoeiro, o prefeito João Luís Ferreira Filho (Joãozinho), anunciou, na manhã deste sábado (11/04), a instalação de um hospital de campanha.

Em entrevista à Rádio Jornal Limoeiro, o gestor adiantou que a Secretaria Municipal de Saúde já adquiriu camas, colchões, respiradores, raio-x, exames rápidos para coronavírus e oxímetro. No boletim dessa sexta (10), foram contabilizados 03 casos suspeitos, 07 descartados, 01 confirmado, além de 18 pessoas em monitoramento domiciliar e outras 03 que já receberam alta do isolamento domiciliar no município.

João Luís disse também que há duas opções de local para instalação do hospital provisório: Unidade Pernambucana de Atendimento Especializado (UPAE) e Unidade Básica de Saúde do Juá (obra parada no Centro Social Urbano (CSU). O prefeito disse ainda que até o início da semana definirá o planejamento de aplicação do recurso extra enviado pelo Governo Federal (750 mil reais) para combate ao Coronavírus.

Foto: Portal Saúde-PE