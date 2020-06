Limoeiro: vereador denuncia atrasos no pagamento e na coleta do lixo

A deficiência registrada durante a semana na coleta de lixo do município de Limoeiro segue repercutindo. O vereador Robertinho Galvão (PSD-foto) visitou a sede da Vialim, empresa terceirizada responsável pelo serviço na cidade, e detectou alguns problemas mecânicos nos equipamentos. Em nota encaminhada a nossa reportagem, o parlamentar também citou problemas de ordem econômica. “Infelizmente, acredito que a falha no pagamento da prefeitura tem levado a essa situação”, disse Robertinho.

O vereador ainda comentou que a empresa tem valores do exercício anterior para receber do governo municipal. “Importante frisar que existem restos a pagar do ano passado da prefeitura para Vialim e este ano ainda não foi identificado nenhum empenho de pagamento a essa empresa, o que nos faz acreditar que a falha no pagamento é o que tem ocasionado esta situação”. Galvão adiantou que encaminhará um ofício ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) para que a situação seja averiguada.

Portal da Transparência

De acordo com levantamento realizado pela nossa reportagem no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), a prefeitura de Limoeiro empenhou, em 2019, em serviços prestados pela Vialim, o montante de R$ 1.438.061,62. Desse total, a empresa recebeu R$ 1.310.746,35. O restante a receber pela coletora de lixo referente ao ano passado é de R$ 127.315,27. Para este ano, a nossa reportagem não identificou nenhum empenho no site do TCE.

Resposta

Por meio de nota, a Prefeitura de Limoeiro disse a nossa reportagem que um dos caminhões da empresa de coleta apresentou problemas mecânicos, mas que outro veículo já está dando suporte para normalizar o recolhimento do lixo. No documento, a administração não comenta sobre atraso no pagamento da Vialim. Confira abaixo a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Limoeiro, através da Secretaria Executiva de Obras, informa que um dos dois caminhões compactadores da VIALIM (empresa responsável pela coleta de lixo) foi acometido por problemas mecânicos. Sendo assim, a empresa estava operando com apenas um veículo. Este fato motivou o atraso da coleta de lixo nos últimos dias em alguns bairros da nossa cidade. A empresa já está contando, provisoriamente, com dois caminhões para realizar o serviço que outrora era desempenhado pelo caminhão compactador. A Prefeitura reafirma o seu compromisso com a população e garante que tudo será regularizado o mais rápido possível”. Prefeitura Municipal de Limoeiro – Secretaria Executiva de Imprensa e Comunicação.

