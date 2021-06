Live comemora o arraiá As Mil Faces de uma Plus

O projeto de empoderamento feminino “As Mil Faces de Uma Plus”, mesmo diante da pandemia da Covid-19, por intermédio de suas ações dentro do possível e de acordo com a realidade pela qual enfrentamos nos dias atuais, continua realizando atividades que elevam a autoestima da mulher, contribuindo no enfretamento e combate à depressão nesse momento pandêmico o qual estamos vivenciando, o que é de extrema relevância para a sociedade manter a saúde mental da mulher e de sua população.

O projeto comemora mais um ano mantendo as tradições culturais do povo Nordestino nos festejos juninos, proporcionando empoderamento feminino, inclusão social, autoestima, combate à gordofobia e quaisquer tipos de preconceitos.

Para o projeto manter suas ações sociais nas tradições dos Festejos Juninos, o “ARRAIÁ AS MIL FACES DE UMA PLUS” será de forma virtual, a ser realizado em 22 de Junho, às 20h, pelas páginas do Facebook https://www.facebook.com/MILFACESDEUMAPLUS/e Instagram https://www.instagram.com/asmilfacesdeumaplus?r=nametag

O concurso Rainha Plus do São João de Pernambuco foi realizado este ano por intermédio de aclamação com candidatas de manequim na padronagem do 44 ao 54, onde o concurso trouxe um diferencial, trazendo uma Princesa e um Destaque Plus do São João de Pernambuco 2021 para enaltecer e dissiminar a causa e engrandecer as festas juninas em tempos de pandemia.

A Rainha Suzylayne Albuquerque, de 32 anos, manequim 44, moradora do Bairro de Nova Descoberta, em Olinda; a Princesa Gleyse Kelly, 38 anos, manequim 54, moradora do Bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes e o Destaque Fabíola Ferreira, 53 anos, moradora de Pau Amarelo, em Paulista, ficou com o título de Destaque por empoderar mulheres em seu cotidiano.

O Trio representará a mulher nordestina, cada uma em idades diferenciadas com propósitos distintos e donas de si, onde o “oxente” e “visse” é um orgulho e fazem parte da cultura regional do povo Nordestino, onde todas são mulheres e representam a força e a esperança de dias melhores com “menos padrão e mais liberdade social para ser quem de fato são”, sem opressão, violência de qualquer âmbito numa sociedade mais justa,igualitária e livre de padrões impostos.

O projeto As Mil Faces de Uma Plus, idealizado, presidido pela Pedagoga, Sâmia Véras, militante no enfrentamento e combate a gordofobia afirma que ” É de suma importância manter as tradições culturais do Nordeste como as festas juninas mesmo diante da pandemia por intermédio de LIVE, e em suas residências no âmbito familiar, trazendo assim alegria e descontração diante de um cenário difícil de ser enfrentado onde a saúde mental precisa ser resguardada”.

Em sua LIVE o ARRAIÁ AS MIL FACES DE UMA PLUS contará com as participações da Rainha, Princesa e Destaque do São João de PE 2021; show com a Banda Honestamente Cafajeste, nos Causos e Contos; partipação de Birá do Bandeiro, Arte-Educador, Percussionista, Poeta e Escritor; Daniela Rodrigues, Poetisa. Na apresentação, Sâmia Véras, Pedagoga, idealizadora do Projeto “AS MIL FACES DE UMA PLUS e Rodrigo Driguer vocalista da Banda Honestamente Cafajeste levando as público de casa entretenimento e diversão.