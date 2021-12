Livros recontam a história do teatro pernambucano

O Sesc Pernambuco lança, na próxima segunda-feira (20), a partir das 19h, os livros “O Teatro no Recife da Década de 1930: outros significados à sua história”, publicação de Leidson Ferraz, e “Grupo de Teatro do Sesc Caruaru – Fazendo e Aprendendo”, organizado por Severino Florêncio, Moisés Gonçalves, Josinaldo Venâncio e Maylson Ricardo.

O lançamento das obras, que recontam a história do teatro pernambucanoo tanto da capital quanto do interior, acontecerá na unidade do Sesc Santo e contará com show da cantora Andréia Luiza. Cada livro custa R$ 40.

“O Teatro no Recife da Década de 1930: outros significados à sua história” – Leidson Ferraz

Além de reunir imagens raríssimas, a publicação mapeia peças e ações realizadas por grupos e artistas independentes nos teatros do centro da capital pernambucana, bem como os bairros de subúrbios. Partindo especialmente dos vestígios publicados nos jornais, mas também em documentos achados por acervos particulares ou públicos, o livro do jornalista e pequisador Leidson Ferraz tem como objetivo aflorar trajetórias significativas, como a do Grupo Gente Nossa e do Grêmio Familiar Madalenense (liderado pelos Irmãos Valença), ou de artistas como Samuel Campello, Elpídio Câmara, Barreto Júnior, Lenita Lopes e Valdemar de Oliveira, entre outros, mas, especialmente, ir além do discurso que ocupa posição dominante no campo historiográfico nacional, sempre a abordar o “modo antigo” de se fazer teatro em suas tão depreciadas contradições.

A publicação conta com design de Claudio Lira e traz imagens raríssimas, de críticos, artistas nacionais e internacionais – alguns de projeção que estiveram no Recife, como Clara Weiss, Procópio Ferreira, Jayme Costa, Alda Garrido e Dulcina de Moraes, e técnicos daquele período, além de uma descrição pormenorizada do repertório apresentado por companhias locais e visitantes em toda a década de 1930, com nomes dos elencos, técnicos, autores e espaços utilizados.

“Grupo de Teatro do Sesc Caruaru – Fazendo e Aprendendo” – Severino Florêncio, Moisés Gonçalves, Josinaldo Venâncio e Maylson Ricardo

A obra percorre uma trajetória iniciada em 1980, quando o ator, diretor e professor teatral Severino Florêncio iniciou seus trabalhos no Sesc Caruaru e formatou o grupo, e apresenta detalhes do primeiro espetáculo, a criação coletiva “Fuga de Lampião”, além de relembrar momentos importantes de como o coletivo se tornou uma escola de formação de artistas e técnicos de grande impacto para a cena teatral em Caruaru e na região. Suas histórias criam um paralelo entre o grupo e o Teatro caruaruense; aborda os espetáculos apresentados nos dois teatros da cidade (o Rui Limeira Rosal, do Sesc, e o João Lyra Filho, da municipalidade); os festivais dos quais participou pelo Brasil; além dos prêmios recebidos por diretores, atores, atrizes e técnicos.

Narra ainda o período em que a equipe teve suas atividades suspensas e o retorno em 2004 com nova marca: Grupo de Teatro Cena Aberta do Sesc Caruaru. Também com design de Claudio Lira, o livro “Grupo de Teatro do Sesc Caruaru – Fazendo e Aprendendo” tem prefácio escrito por José Manoel Sobrinho, diretor teatral e gestor cultural com experiências no Sesc e em órgãos públicos ligados à cultura. No texto de abertura da obra, ele diz: “Ao tomar a iniciativa de escrever esta história e de aqui publicá-la, Severino Florêncio e Moisés Gonçalves, diretores do conjunto, amplificam as experiências e vivências da trupe, disseminam parte relevante dos saberes construídos e dão amplitude para as novas gerações entenderem a força e o papel significativo que o teatro teve e tem para uma cidade da dimensão de Caruaru”.