Macaparana registra óbito por COVID-19

Nas 24 horas da segunda-feira (06), Pernambuco confirmou mais 129 casos da Covid-19, recorde de resultados liberados em um único dia, totalizando 352 pessoas positivas até o momento.

Entre os últimos quatro óbitos confirmados estão o de um homem, de 73 anos, morador do município de Macaparana. O óbito aconteceu no último sábado (04). A vítima era tabagista, hipertenso e diabético, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde.

Neste último boletim a cidade de Paudalho registrou 4 casos confirmados do novo corona vírus, desses um dos pacientes faleceu no último sábado. Entre os municípios com casos confirmados estão: Timbaúba (01), Aliança (01), Goiana (01) e Lagoa do Carro (01), este último também registrou um óbito no último sábado (04).

O aumento nas confirmações demonstra a ampliação da testagem do novo coronavírus em Pernambuco. Além do Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE), que teve 69 testes positivos, os laboratórios privados voltaram a ter capacidade de testagem, conseguindo liberar 60 resultados positivos que estão inclusos neste boletim.

As unidades privadas comunicam o Estado sobre a confirmação dos exames realizados em até 24 horas. No entanto, muitos dos laboratórios privados não processam exames nos finais de semana, ou seja, muitos desses casos foram acumulados ao longo do final de semana.

Dos 352 casos confirmados, 166 estão em isolamento domiciliar e 120 internados (26 em UTI/UCI e 94 em leito de isolamento). Outros 32 já estão recuperados. Os casos confirmados estão distribuídos por 25 municípios (Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Moreno, Olinda, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão, Bom Jardim, Lagoa do Carro, Paudalho, Catende, Palmares, Velo Jardim, Caruaru, Cachoeirinha, Salgueiro, Petrolina, Aliança, Goiana, Macaparana e Timbaúba), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

Neste boletim, ainda foram confirmados 4 óbitos, 1 ocorrido no dia 03.04 e 3 em 04.04. Com isso, sobe para 34 o número de mortes pelo novo coronavírus. Os últimos pacientes confirmados, que têm idades entre 51 e 85 anos, são:

1 – Sexo masculino, 85, do Recife. Faleceu em 03.04. Era tabagista, cardiopata e teve AVC anteriormente.

2 – Sexo feminino, 68, de Catende. Óbito em: 04.04. Era cardiopata e tinha hipertensão e diabetes.

3 – Homem, de 73 anos, de Macaparana. Óbito em 04.04. Era tabagista, hipertenso e diabético.

4 – Homem, 51 anos, do Recife. Óbito em 04.04. Tinha doença hepática e era transplantado renal.

TESTES PRODUZIDOS EM PE – O Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz-PE) desenvolveu um teste In House para auxiliar no diagnóstico da Covid-19 em Pernambuco. O novo kit já começou a ser utilizado na última segunda-feira (06.04) pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE) e será complementar aos envios feitos pelo Ministério da Saúde. O teste é similar ao kit desenvolvido por Bio-Manguinhos, na Fiocruz do Rio de Janeiro. Ele se baseia no mesmo princípio de detecção de um fragmento do genoma do novo coronavírus (Sars-CoV-2), por meio da amplificação exponencial do material genético do vírus nas amostras biológicas coletadas de pacientes em investigação, possibilitando confirmar ou descartar o caso.

“Seguimos trabalhando firmes para dotar a rede estadual de saúde de mais exames. O Instituto Aggeu Magalhães, brilhantemente, conseguiu fazer um kit de exame para a covid-19 In House, produzido aqui mesmo em Pernambuco e seguindo os mais altos padrões. Graças a esta parceria, a instituição vai auxiliar ainda mais o Estado nesse tipo de insumo, que, pela demanda mundial, vem sendo cada vez mais difícil de adquirir. Mais uma vez, quero agradecer o empenho e dedicação de todos que fazem a Fiocruz-PE”, afirmou o secretário André Longo.

A vice-diretora de pesquisa da Fiocruz-PE, Constância Ayres, explica que foram realizadas avaliações para verificar a eficácia desse teste In House. Para isso, o Lacen-PE disponibilizou amostras positivas e negativas da Covid-19 e a Fiocruz fez a comparação dos resultados produzidos pelos dois testes, validando a eficácia do teste pernambucano. O material já está em uso no Lacen-PE, numa primeira produção com capacidade para 2 mil testagens.

É importante destacar que para utilizar o teste produzido no Estado, o Instituto Aggeu Magalhães está comprando os mesmos kits de extração do RNA e purificação do material genético, que são necessários numa etapa anterior ao teste. Esse material tem que ser utilizado em conjunto com o material que está em produção pela Fiocruz PE.