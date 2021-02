Macaparana segue calendário de vacinação contra o COVID-19

A secretaria municipal de Saúde de Macaparana divulgou uma nota sobre o andamento do calendário de vacinaçã o contra o COVID-19 no município. A 2° dose da vacina sinovac foi administrada para 22 idosos institucionalizados com idade maior que 60 e menor que 85 anos. E mais 3 idosos institucionalizados, entre as idades citadas acima receberam a 1° dose da vacina.

Atualmente 236 idosos acima de 85 anos, institucionalizados ou domiciliados, receberam a vacina astrazeneca a 2 dose será realizada com um intervalo de 3 meses da 1 dose.

“Estamos aguardando novas cotas para continuar a vacinação dos trabalhadores da saúde e idosos de outras faixas etárias. Mesmo com a vacinação não descuide, continue com as medidas preventivas”, afirma a nota.

Segundo os dados do último boletim epidemiológico publicado 556 pessoas foram contaminadas pelo vírus, desse total 14 vieram a óbito e outras 539 estão recuperadas da doença.