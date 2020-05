Machados amplia ações de prevenção à Covid 19 e inibe avanço do vírus no município

Desde o início do isolamento social, decretado pelo governo do Estado de Pernambuco em março, o município de Machados, no Agreste Setentrional pernambucano, tem registrado avanços no combate a pandemia do novo coronavírus.

O município, que contém aproximadamente 16 mil habitantes, tem realizado ações diárias de prevenção contra a circulação da covid-19 entre elas, a manutenção da barreira sanitária, no principal acesso da cidade, instalada em 03 de abril, pela Secretaria Municipal de Saúde.

A mobilização conta com serviço social de atendimento por telefone 24 horas, distribuição gratuita de máscaras para população vulnerável, entrega de kit lanches e pedagógicos para alunos da rede municipal.

“A barreira sanitária funciona todos os dias. Além da pulverização nos pneus dos carros, estamos fazendo a higienização dos passageiros e condutores com álcool 70 e passando orientações de como devem proceder para evitar o contágio”, explicou a coordenadora de Promoção Municipal em Saúde, Paloma Correia.

Foto: Divulgação