Machados comemora festa do padroeiro São Sebastião

Segue até a próxima segunda-feira (27) as comemorações em homenagem ao padroeiro de Machados, São Sebastião. A festividade, que teve início na última sexta-feira (17) com a programação religiosa, contará também com programação cultural que acontece nos dias 25, 26 e 27, no pátio de eventos, no centro da cidade.

O município de Machados, conhecido como a “Capital da Banana”, está localizado no Agreste Setentrional de Pernambuco, a cerca de 110 KM da capital.

A prefeitura, através da secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, é responsável pela programação cultural, já as celebrações religiosas estão sobre a coordenação da Paróquia de São Sebastião, que tem como pároco, padre Luís Jorge.

A gestão do município convida a população para a festa. “Acolheremos de coração, nossos munícipes e visitantes. Sejam todos bem-vindos, preparamos uma programação com muito amor e esforços para que todos vocês se divirtam com suas famílias”, declarou o prefeito Argemiro.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL:

SÁBADO – 25/01 – BANDA SEDUTORA E THÚLIO MILIONÁRIO

DOMINGO – 26/01 – CAPIM COM MEL E BONDE DO BRASIL

SEGUNDA – 27/01 – BANDA VERSÁTIL E FORRÓ DOS BOSSAS

RELATOS DA DEVOÇÃO AO PADROEIRO

Pessoas de outros municípios participam da festa de São Sebastião em Machados, sempre no mês de janeiro. Visitantes de outras regiões do Brasil, vem a Terra da Banana nesse período.

Machados é rico no cultivo de frutas, na diversidade do artesanato, no qual pessoas trabalham com a palha da bananeira, com bordados e pinturas. Outro destaque é na educação, sendo terceiro município de Pernambuco no ranking do crescimento do ensino fundamental.

No ano 1918, quando ainda pertencia a Bom Jardim, começou a devoção a São Sebastião. Moradores antigos relatam que, invocaram a intercessão do Santo e as graças de Deus, foram alcançadas a ponto do mártir se tornar o padroeiro de Machados.