Maior polo de romaria de Pernambuco, em Paudalho, voltará a receber celebrações no ‘Domingo de Ramos’

Maior centro de peregrinação religiosa de Pernambuco e um dos maiores do Brasil, o Santuário de São Severino do Ramos, situado em Paudalho, na Mata Norte pernambucana, voltará a receber celebrações no ‘Domingo de Ramos’ (próximo dia 10 de abril), evento que marca o início da Semana Santa e que, na cidade, também presta homenagem ao santo São Severino do Ramos.

O tradicional evento religioso, intitulado como ‘Romaria de São Severino do Ramos’, foi suspenso por dois anos, devido à crise sanitária provocada pela Pandemia de Covid-19. A expectativa é que milhares de romeiros de todo o país compareçam ao Santuário de São Severino do Ramos para celebrar.

“Está se aproximando mais uma Semana Santa, que tem início no ‘Domingo de Ramos’ e é concluída no ‘Domingo da Ressurreição’. O ‘Domingo de Ramos’ nos lembra a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, onde as ruas foram preparadas com ramos para recebê-lo. Aqui na cidade de Paudalho, existe o Santuário de São Severino do Ramos. A devoção popular atribuiu a palavra ‘Ramos’, do nome do santo São Severino do Ramos, com o Domingo de Ramos. Daí surgiu a grande romaria. É o dia em que se registra o maior número de romeiros no Santuário de São Severino do Ramos. Para nós, a importância do ‘Domingo de Ramos’ é grande, por marcar a abertura da semana na qual vamos celebrar a maior festa do Cristianismo, que é o mistério pascal de Jesus: sua vida, sua paixão, sua morte e sua ressurreição”, explicou o Padre Artur Alexandre, da Paróquia do Divino Espírito Santo em Paudalho, sobre a relação do ‘Domingo de Ramos’ e às homenagens ao santo São Severino dos Ramos.