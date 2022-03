Mais 112.320 doses da Pfizer são encaminhadas para Pernambuco

O Programa Nacional de Imunizações (PNI-PE) recebeu, na noite desta quarta-feira (02/03), mais 112.320 doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes da Pfizer/BioNTech serão encaminhados para os municípios seguirem com as estratégias de vacinação do público adolescente, com aplicação em segunda dose.

“É muito importante que os gestores municipais oportunizem o acesso para que este público complete seu esquema básico de proteção contra a Covid-19, como a oferta da proteção dentro do ambiente escolar. Os pernambucanos com idades entre 12 e 17 anos também precisam estar atentos ao prazo preconizado para o intervalo entre as aplicações: oito semanas (dois meses) após o recebimento da primeira dose. Até o momento, temos 49,88% de cobertura vacinal para segunda dose em Pernambuco, o que representa 542.383 doses (D2) aplicadas nesta faixa etária”, reforça a superintendente de Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo.

A superintendente ainda destaca que o público de adolescente é um dos maiores grupos elegíveis para vacinação. “Nossa população entre 12 e 17 anos está estimada em 1.087.269 pessoas, sendo um dos maiores do Estado, ficando atrás apenas dos adultos de 18 a 59 anos e das crianças de 5 a 11 anos de idade. Não podemos perder a oportunidade de proteger o maior número de pessoas”, afirmou.

DOSES RECEBIDAS – Do início da campanha, em 18 de janeiro de 2021, até o momento, Pernambuco já recebeu 20.349.583 doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram 5.341.920 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz; 4.287.253 da Coronavac/Butantan; 8.359.560 da Pfizer/BioNTech; 446.300 doses da vacina pediátrica da Pfizer; 947.240 doses da vacina da Coronavac/Butantan para as crianças e 940.310 da Janssen.