Mais 799 novos casos de coronavírus e 90 mortes em Pernambuco

Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), neste sábado (13/06), apontam para um acréscimo de 799 novos casos da Covid-19. Entre os confirmados, 211 se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 588 como leves. Agora, Pernambuco totaliza 44.671 casos já confirmados, sendo 16.919 graves e 27.752 leves. Além disso, foram confirmadas 90 mortes ocorridas desde o dia 10 de abril. Do total de hoje, 53 óbitos (58,9%) ocorreram entre o dia 10 de abril e 09 de junho e 37 (41,1%) foram registrados nos últimos 3 dias. Com isso, o Estado totaliza 3.784 mortes pela doença. Os detalhes epidemiológicos serão repassados ao longo do dia pela Secretaria Estadual de Saúde.

Foto: Reprodução