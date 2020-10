Mais cinco gerências regionais avançam para a Etapa 10 do Plano de Convivência das Atividades Econômicas com a Covid-19

Pernambuco está chegando à reta final do Plano de Convivência das Atividades Econômicas com a Covid-19, que desde junho tem permitido o retorno seguro e gradual de empresas e profissionais dos mais diversos segmentos às suas rotinas de trabalho. Tanto que a partir da próxima semana, dia 19 de outubro, cinco Gerências Regionais de Saúde que reúnem 58 cidades do Agreste e do Sertão entrarão na Etapa 10 do cronograma. Outros 104 municípios, da RMR, Zona da Mata e parte do Agreste já haviam avançado.

A Etapa 10 permite que sejam realizados eventos corporativos, culturais e sociais para até 300 pessoas ou 50% da capacidade do espaço. Também autoriza a reabertura de parques de diversão, temáticos e similares com a adoção de novos protocolos. Cinemas e teatros, por sua vez, podem ampliar sua capacidade de lotação para 50%.

Além dessas, outras duas gerências regionais, encabeçadas pelas cidades-polo de Ouricuri e Afogados da Ingazeira, no Sertão, permanecem na Etapa 9. Desde o início desta semana, 23 cidades reunidas deste grupo ampliaram os horários de funcionamento dos serviços de alimentação, que agora podem encerrar seu atendimento de meia-noite, ganhando duas horas a mais em seu expediente. Cinemas e teatros tiveram permissão para reabrir. Nas mesmas cidades já podem ser promovidos eventos culturais e sociais para até 100 pessoas ou preenchendo 30% de capacidade dos espaços.

O Comitê Socioeconômico de Enfrentamento ao Coronavírus continua a analisar, semanalmente, a situação de cada uma das 12 gerências regionais de saúde que dividem o Estado. A perspectiva é que todo o território pernambucano alcance a fase azul do Plano, ou o “novo normal”, a partir do dia 9 de novembro.

Todos os protocolos gerais e específicos estão disponíveis na internet, no site oficial pecontracoronavirus.pe.gov.br.