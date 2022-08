Mais de 2 toneladas de resíduos sólidos recicláveis foram coletados durante os dias de celebração do Aniversário de 211 anos de Paudalho

Aproximadamente 2,5 toneladas de resíduos sólidos recicláveis foram recolhidos durante os seis dias dos festejos do Aniversário de 211 anos de Paudalho. Garrafas de vidro e latinhas de cerveja e refrigerante foram os itens mais coletados pelos catadores. A iniciativa foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento, Meio Ambiente e Qualificação Profissional (SEDEMAQ) junto à Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Paudalho (Coopcapa).

Ao todo, 13 catadores, entre homens e mulheres, executaram a coleta dos resíduos sólidos recicláveis.

Os materiais recolhidos durante as festividades foram transportados, nesta sexta-feira (29), para a CTTR – Central de Triagem e Tratamento de Resíduos de Paudalho, onde serão separados, triados e, posteriormente, comercializados para incrementar a renda de 35 catadores da Coopcapa.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Paudalho

“As principais festas do calendário são históricas, culturalmente falando. Mais no fim da cadeia logística do consumo, existe um passivo ambiental. Colocamos em prática o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Recicláveis das festividades do aniversário da Cidade, juntamente à Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Paudalho (Coopcapa), que é contratada para realizar essa atividade, em todo o território paudalhense. Estamos gradativamente alcançando todos os bairros. Todas as festividades do calendário oficial de nossa cidade serão contempladas por essa atividade”, garantiu Denício Ribeiro, Coordenador do Programa de Coleta Seletiva, da SEDEMAQ.