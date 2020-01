Mais estudantes pernambucanos embarcam para o Canadá

Noventa estudantes da Rede Estadual embarcaram, nesta quinta-feira (30), rumo ao Canadá pelo Programa Ganhe o Mundo, promovido pelo Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Educação e Esportes. Em solo canadense, os jovens serão divididos em grupos e estudarão um semestre letivo nas cidades de Winnipeg, Moncton, Halifax e Sydney, onde irão aperfeiçoar um segundo idioma, por meio de vivências prática nas regiões do país. Neste embarque, alunos de todas as regiões do estado foram contemplados, sendo 49 do Sertão, 10 do Agreste, 7 da Zona da Mata e 24 do Recife e Região Metropolitana.

Além da oportunidade de estudar em outro país, o programa de intercâmbio do Governo de Pernambuco oferece aos jovens seguro saúde internacional, acomodação em casa de família (host family) com todas as refeições garantidas e uma bolsa mensal no valor de R$ 719. Todos os estudantes embarcados pela iniciativa também recebem malas de viagem doadas pela Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), uma das parceiras do projeto.

A estudante Ana Carolina, 17 anos, da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Professor Agamenon Magalhães, em São Lourenço da Mata, contou que o PGM foi um divisor de águas na sua vida, pois seu maior sonho era aprender outro idioma. “Essa viagem vai mudar muita coisa, pois aprender a falar em inglês era um sonho meu de muito tempo, sendo que eu tive muitas dificuldades em pagar um curso. Quando descobri o Programa Ganhe o Mundo me inscrevi e fiz o curso com pensamento apenas em aprender um novo idioma. Fiquei surpresa quando soube que tinha sido selecionada para o intercâmbio. Acredito que vai ser uma grande experiência para mim, pois pretendo futuramente estudar fora novamente”, considerou.

“O jovem que passa pelo programa de intercâmbio chega a vida adulta não só com um currículo diferenciado, mas adquire experiências que vão fazer com que ele desenvolva algumas habilidades que são esperadas no mercado de trabalho, como capacidade de se adaptar a novas situações, ser flexível e criativo a partir do momento que ele entra em contato com outras culturas. Então, isso é um diferencial que agrega muito na hora do profissional ser contratado ou até mesmo para entrar na vida acadêmica”, avaliou a superintendente do Programa Ganhe o Mundo, Renata Serpa.

O programa – Um dos grandes destaques da educação de Pernambuco, o Programa Ganhe o Mundo (PGM) é uma ação de incentivo aos estudantes aprenderem um segundo idioma, que culmina com um intercâmbio de um semestre letivo no exterior para os que mais se destacam em suas regiões. Em 2015, a iniciativa foi ampliada para as modalidades PGM Musical e PGM Esportivo, com o objetivo de contemplar também os estudantes com habilidades esportivas e musicais.

Desde o início, o programa já embarcou mais de 8 mil estudantes da Rede Estadual. Hoje, o PGM oferece como opção aos estudantes dez países de destino, sendo cinco de língua inglesa (Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido e Canadá), cinco de língua espanhola (Espanha, Argentina, Chile e Colômbia) e Alemanha.

Foto: Pedro Menezes