Mamulengo da Mata realiza exposição em Glória do Goitá

Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, na Mata Norte pernambucana, abriga uma das coleções de Mamulengo mais importantes do País. Não à toa, Glória do Goitá é reconhecida oficialmente como Capital Estadual do Mamulengo. Todo esse acervo – de classificação livre – está acessível através de exposição permanente que funciona todos os dias da semana. Assim como prevê o projeto MAMULENGO DA MATA, a visitação guiada em meio a oficinas e apresentações do grupo Teatro História do Mamulengo com o Mestre Bila tá perto de se realizar.

Mestre Bila, batizado como José Edvan Ferreira de Lima, brinca de Mamulengo desde os nove anos de idade. Ele é discípulo de Mestre Zé Lopes e conhecedor profundo das artimanhas do Mamulengo! Fundou o seu brinquedo, o Teatro História do Mamulengo, no dia 16 de janeiro de 2009 e com seus bonecos viajou boa parte do País participando de grandes eventos como: SESI Bonecos do Mundo, Fenearte (premiado no Salão de Arte Popular Ana Holanda em 2016) e Festival de Inverno de Garanhuns.

O Projeto MAMULENGO DA MATA vai acontecer no Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, lugar de salvaguarda dessa brincadeira secular, e conta com o apoio da Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá que, Mestre Bila, inclusive, foi membro fundador e atua fortemente na Zona da Mata pernambucana.

PROGRAMAÇÃO

EXPOSIÇÃO DE BONECOS:

De 15 de janeiro à 15 de março, todos os dias da semana, das 09h às 17h (domingos apenas das 14h às 17h).

ESPETÁCULOS DO GRUPO TEATRO HISTÓRIA DO MAMULENGO:

21/01/21 – (presencial).

28/01/21 – (online).

04/02/21 – (presencial).

11/02/21 – (online).

18/02/21 – (presencial).

25/02/21 – (online).

04/03/21 – (presencial).

11/03/21 – (online).

OFICINA DE MAMULENGO (mediante inscrições):

23/01/21 – (presencial).

13/02/21 – (online).

27/02/21 – (presencial).

06/03/21 – (online).

ENCONTROS POPULARES:

21/02/21 – (presencial – Mestre Bila e Mestre Bel: Cantigas tradicionais do Mamulengo).

07/03/21 – (online – Mestre Bila e Mestra Titinha: Personagens femininos no Mamulengo).

OBS.: Atividade presencial será no Museu do Mamulengo, Rua Cleto Campelo, Antigo Mercado de Farinha, Centro de Glória do Goitá. A atividade online será na Página oficial do Museu do Mamulengo: https://www.facebook.com/MuseuDosMamulengos.

FICHA TÉCNICA:

Edjane Lima (Mestra Titinha) – Coordenadora Geral.

Pablo Dantas – Produtor Executivo e Administrador.

Java Araújo – Designer.

Janaína Maria – Intérprete de Libras.

TEATRO HISTÓRIA DO MAMULENGO:

José Edvan (Mestre Bila).

Tamires Nascimento (Contra Mestra).

Tonho dos Oito Baixos (Sanfoneiro).

Gilberto Lopes (Mestre Bel – Zabumbeiro).

Jacilene Félix (Mateus e Trianguleira).

OFICINA:

José Edvan (Mestre Bila).

Genilda Félix.

Stéfani Leite.

CONTATO:

Edjane Lima (Mestra Titinha) – 081 9 9993-0139.

Pablo Dantas – 081 98803-4169.

E-mail: culturadosmamulengos@hotmail.com

Instagram: @museudomamulengo