Maneiras de reduzir sua pegada de carbono

Por Itallo Olimpio- Rede Ecopass

A mudança climática é um dos maiores desafios que enfrentamos como espécie. A atividade humana dos últimos 200 anos acarretou que hoje estivéssemos em meio a um desastre ambiental. No entanto, sabemos que ainda há coisas que podemos fazer para minimizar os danos. Reduzir nossa pegada de carbono é uma dessas ações.

A pegada de carbono é uma medida da quantidade total de gases de efeito estufa liberados na atmosfera como resultado das ações de um indivíduo, organização ou nação. Geralmente é medido em toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente).

Então, o que está causando essas emissões e como isso afeta sua pegada de carbono?

Existem algumas poucas indústrias principais que geram a maioria dos gases de efeito estufa emitidos. Dados globais de 2016 mostram os principais culpados:

Energia (a queima de combustíveis fósseis para produção de energia elétrica) produziu 360 milhões de toneladas de CO2.

O desmatamento produziu 579 milhões de toneladas de CO2.

Então, como você pode reduzir sua pegada de carbono pessoal? Confira algumas dicas:

Pare de comer (ou coma menos) carne

A ação mais eficaz que você pode ter no combate às mudanças climáticas é parar de comer carne. Limitar o consumo de carne pode fazer uma grande diferença.

Desconecte eletrodomésticos da tomada

Você pode se surpreender ao saber que todos os eletrônicos consomem energia quando estão conectados, mesmo se estiverem desligados. Só nos EUA, o “consumo do vampiro” é responsável por drenar até US$ 19 bilhões em energia a cada ano (quase 120 bilhões de reais). Sempre que um cabo é conectado a uma tomada, ele está consumindo energia – então, embora seu dispositivo não esteja carregando, você ainda está contribuindo para sua pegada de carbono. Solução simples? Deixe seus aparelhos eletrônicos desconectados o tempo todo, a menos que você os esteja realmente usando.

Dirija menos

Escolha caminhar, andar de bicicleta ou usar o transporte coletivo – deixe o carro em casa e você tomará uma decisão fácil com resultados imediatos. Muitas pessoas estão optando por ir de bicicleta para o trabalho, especialmente com as ciclovias se tornando mais comuns. As cidades estão finalmente investindo na infraestrutura necessária para tornar mais fácil não ter um carro. O transporte público pode economizar cerca de 150 milhões de toneladas de emissões de carbono a cada ano, nas principais economias mundiais.

Plante um jardim

Quer você more em uma casa ou apartamento, plantar algumas plantas e ervas é uma maneira rápida e fácil de reduzir sua pegada de carbono. Todos nós sabemos que as plantas absorvem dióxido de carbono – uma relação benéfica para os humanos, que todos devemos procurar nutrir. Plante algumas flores favoráveis às abelhas, algumas árvores ou uma horta. Jardins na varanda são ótimos para residências urbanas.

Ajude a reflorestar áreas desmatadas

Outro fator que contribui para o aquecimento global é o rápido desmatamento que estamos testemunhando. Um efeito mais imediato do desmatamento é também a perda do sustento de inúmeras comunidades indígenas e quilombolas, e de outras incontáveis famílias que dependem diretamente da floresta para sobreviverem.

A Rede EcoPass, também com o auxílio do Reflorestando Carpina, tem como objetivo principal a recuperação dessas áreas, através do reflorestamento. Enquanto novas florestas nascem, conseguimos frear os efeitos do aquecimento global e ajudar essas comunidades a manterem suas atividades.