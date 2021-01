Maracatu Cambinda Brasileira completa 103 anos

O Maracatu Rural Cambinda Brasileira foi fundada em 05 janeiro de 1918, é a mais antiga do Estado, em atividades/apresentações ininterruptas, e seus atuais membros esforçam-se para manter costumes praticados na zona rural, e são os responsáveis pela permanência do folguedo.

Composta principalmente por artistas anônimos, durante décadas, o maracatu Cambinda Brasileira parece não ter sofrido muito a ação do tempo, guardando hábitos que se confundem com a própria história da cultura popular, direto do terreiro do engenho Cumbe, em Nazaré da Mata.

Devido a pandemia do novo coronavírus as comemorações pelos 103 anos de fundação precisaram ser restritas, mas o aniversário está sendo comemorado com uma programação especial ao longo do dia.