Maracatu  Feminino Coração Nazareno, de Nazaré da Mata, estreia na tela do Cine PE 

Nesta quinta-feira (7), feriado nacional da Independência do Brasil, a opção cultural é aproveitar para chamar os amigos, vizinhos e familiares para assistirem a estreia do curta “Coração da Mata” que tem como protagonista o Maracatu de Baque Solto Coração Nazareno,primeiro maracatu rural, exclusivamente de mulheres, da Associação das Mulheres de Nazaré da Mata ( Amunam), que promete brilhar nas telas do 27º edição do festival Cine PE. A sessão faz parte da mostra competitiva, e será realizada no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, centro do Recife, a partir das 19h. Os ingressos serão distribuídos, gratuitamente, na bilheteria do teatro.

O curta-metragem documental dirigido pela cineasta pernambucana, Camila Martins, conta a história da importância do folguedo sob a óticas das próprias bricantes, já que, por muitos anos, as mulheres nunca puderam se misturar aos homens para vivenciar a brincadeira, que tem origem afro-indigena e centenária.

Mas, graças ao trabalho da ONG Amunam – instituição que atua no empoderamento feminino, questões de gênero e enfrentamento à violência contra a mulher na Zona da Mata Norte de Pernambuco, em 08 de Março de 2003 – Dia Internacional da Mulher, botou na rua, naquele ano, o desfile da agremiação carnavalesca. De lá para cá, são 19 anos.

O curta “Coração da Mata” foi gravado na cidade de Nazaré da Mata – Capital Estadual do Maracatu Rural, ainda no período da pandemia de Covid-19. O filme, que terá 22 minutos de exibição, terá, ainda, uma plateia especial, pois será a primeira vez que muitas mulheres do maracatu vão para o cinema assistirem suas próprias histórias em uma sala de cinema.

“Ser mulher, negra, moradora da periferia, e brincante da cultura popular, e poder assistir, junto às outras nossas companheiras, nossa história, no cinema, é uma emoção que não cabe no peito”, relata, com olhos marejados, a produtora cultural e musicista do grupo, Lucicleide Maria.

“Estamos muito emocionadas em ter nossa história contada neste Festival Audiovisual. Esta é uma grande demonstração que o Maracatu Coração Nazareno vai fazer muita história. Além disso, reafirma e comprova que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive, no cinema. Sem dúvidas, é um grande presente adiantado,afinal, em 2024, vamos completar 20 anos “, afirma, emocionada, a idealizadora, Eliane Rodrigues.

Premiações – Em julho de 2022, o curta-metragem “Coração da Mata” foi lançado no Micheaux Film Festival, em Los Angeles, Califórnia (EUA). Inclusive, venceu como o melhor curta-metragem documental do festival. A obra audiovisual também recebeu apoio de instituições internacionais que atuam em ações voltadas ao cinema feitas por mulheres e jornalistas, como “Global Short Docs”, “Women In Film’s Mentorship” e “Film Fatales Parity Pipeline”.

Serviço:

O quê: Maracatu Feminino Coração Nazareno, de Nazaré da Mata, estreia na tela do Cine PE

Quando: Quinta-feira, 07 de Setembro

Onde: Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, no Recife

Ingresso: Gratuito

EQUIPE:

Direção: Camila Martins

Roteiro: Camila Martins e Daniel Edmundson

Produção: Camila Martins e Daniel Edmundson

Produção Executiva: Victor Alencar, Daniel Edmundson e André Hora

Direção de Fotografia: Breno César

Assistência de fotografia: Carlinhos Albuquerque

Imagens adicionais: André Hora

Montagem: Priscilla Maria, Victória Drahomiro e André Hora

Trilha Sonora: Maracatu Coração Nazareno

Som direto: Catharine Pimentel

Editor de Som: Pablo Lopes e Paulo Umbelino

Assessor de Imprensa – Salatiel Cícero