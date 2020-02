Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno farão participação Especial no Show de Gaby Amarantos

As caboclas do Maracatu Feminino Coração Nazareno farão participação especial no Show da cantora paraense, Gaby Amarantos, que será realizado no Marco Zero da capital pernambucana. O show será às 00:00h do próximo domingo dia 23 de fevereiro.

O Carnaval Recifense dedica à noite do sábado de Zé Pereira para o protagonismo feminino. O palco do Marco Zero irá receber também as artistas Nena Queiroga, Elza Soares, entre outras.

Maracatu Feminino Coração Nazareno- Símbolo força e resistência das mulheres nazarenas, que ousaram romper barreiras e conquistar espaço na Cultura Popular. Fundado pela Associação das Mulheres de Nazaré da Mata- AMUNAM no dia 8 de março de 2004, teve como idealizadora Eliane Rodrigues. O brinquedo surgiu na perspectiva de inserir mulheres no contexto do Maracatu Rural, que era predominantemente um espaço masculino.