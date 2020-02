Maracatu rural inspira os blocos líricos de Carpina

Uma das maravilhas do carnaval pernambucano, o maracatu rural também chamado de baque solto ou de orquestra, está sendo homenageado neste carnaval pelas principais agremiações carpinenses: os blocos Lira do Carpina e Flor do Tamarindo.

Antes do carnaval, eles já se apresentaram em eventos pré-carnavalescos, como o baile Carnaval das Antigas, o evento Aurora dos Carnavais e no Pátio de São Pedro, no Recife. As fantasias dos blocos têm como tema as vestimentas dos caboclos de lança, a dança e a cultura do folguedo mais popular da Mata Norte, o maracatu de baque solto, que nasceu nas propriedades rurais da região, no final do século passado.

O Bloco Lira ainda desfila no dia 20 de fevereiro no centro de Carpina, com concentração à avenida Estácio Coimbra, próximo ao Banco do Brasil, e durante o carnaval em várias cidades da Mata Norte e no Recife. Já o Flor do Tamarindo participa da semana pré-carnavalesca de Carpina nos dias 15 e 19 deste mês, e durante o carnaval desfila no Recife e outras cidades do interior do Estado. A concentração do desfile do Flor do Tamarindo acontece a partir das 19h à avenida Getúlio Vargas, em frente ao restaurante Choppana.

Lira do Carpina – Segundo a presidente do Bloco Lira, Vasti Barbosa, “a fantasia do Lira foi criada pela estilista Mônica Borba e o bloco é animado por 25 integrantes, além dos admiradores vestidos com a camisa oficial e pela Orquestra do Mestre Darlan, com 20 músicos e quatro coralistas.

A apresentação oficial do Lira na semana pré-carnalesca, dia 20, será acompanhada dos blocos Folguedo de Surubim e Um Bloco em Poesia, de Boa Viagem.

Vasti explicou que “o motivo de homenagear o maracatu é por ser uma autêntica manifestação pernambucana, muito rica culturalmente, em detalhes e cores vibrantes. O maior objetivo do Bloco lira, que desfila há 14 anos, é procurar resgatar a beleza dos carnavais passados, uma verdadeira confraternização popular e familiar”.

A apresentação oficial do Lira na semana pré-carnalesca, dia 20, será acompanhada dos blocos Folguedo de Surubim e Um Bloco em Poesia, de Boa Viagem.

Flor do Tamarindo – Desfilando pela segunda vez no carnaval pernambucano, o Bloco Lírico Flor do Tamarindo faz homenagem ao antigo maracatu Nação Leão Coroado, de Carpina, fundado em 1962 por Severino Bernardo Gomes, o mestre Bibiu Bernardo. A diretora do bloco, Lola Bernardo, filha do mestre Bibiu, fala do pai com muito carinho: “Ele era um homem simples, agricultor, muito trabalhador e querido dos amigos. Era apaixonado pelo carnaval, e fazia o que podia para levar o Leão Coroado com muito brilhantismo e animação, mantendo viva a chama da cultura popular em nossa região”.

Com 47 componentes, o Flor do Tamarindo já desfilou no carnaval do Shopping Carpina, Aurora dos Carnavais e Quinta do Galo, na sede do Galo da Madrugada, no Recife. A presidente do bloco, Aparecida Pires, destacou que há outros homenageados, além do Leão Coroado, que são a foliã Austrélia Bezerra de Moraes, a Dona Telinha, muito querida pelos integrantes da agremiação; o jornalista e radialista Ramos Silva e os 20 anos do jornal Voz do Planalto e o comunicador Carlos Peruca.

O Flor do Tamarindo vem com uma fantasia inspirada no traje dos caboclos de lança, idealizada pelo carnavalesco Rafhael Freitas, que desenhou um modelo estilizado, mas fiel à vestimenta original. Uma das novidades é a introdução do frevo canção “Lindo Regressar”, composição de Ely Madureira e Humberto Vieira. A Orquestra e Coral Evolução puxa o bloco, que será homenageado pelo Blocalhau, na quarta-feira de cinzas, no Espaço Di Blanco, bairro do Recife.