Março Amarelo: Mês de conscientização da Endomentriose – saiba mais sobre a doença

A endometriose é uma das principais causadoras de dores crônicas e da infertilidade feminina, e afeta cerca de 190 milhões de mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo. O diagnóstico é caracterizado pelo crescimento de endométrio, tecido que reveste o útero internamente. Entre os sintomas estão fortes cólicas menstruais que acontecem em períodos fora do ciclo menstrual, além de dismenorreia uma dor pélvica que pode surgir no primeiro dia do período menstrual, dor pélvica crônica, dispareunia dor durante relações sexuais, disquesia e disúria.

“O acompanhamento ginecológico é uma regra, os exames anuais são essenciais para o diagnóstico de diversas patologias. E quando falamos em endometriose, envolve até mesmo o planejamento familiar, já que a doença pode causar a infertilidade e ela vem de forma silenciosa”, comenta Dra. Carolina Curci, ginecologista e obstetra.

A endometriose não tem uma causa definida, mas sugere que tenha relação com histórico familiar à deficiência imunológico.

A especialista ressalta que “cada caso é um caso, cada organismo age de uma forma, e na maioria das vezes percebemos que o problema está acontecendo devido ao fluxo errado da menstruação, onde o tecido do endométrio aparece em outras regiões e não dentro da cavidade uterina”.

O diagnóstico é feito através de exames específicos solicitados pela médica ginecologista, que fará uma analise aprofundada, e aconselhará o melhor tratamento. “No caso de mulheres que por anos não conseguiram engravidar, logo de cara percebemos que a melhor solução para viver o sonho da gestação vai ser a fertilização in vitro”, finaliza Dra. Carolina Curci, ginecologista e obstetra.