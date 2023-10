Marina Abramović irá desenvolver projeto artístico na Usina de Arte, na Zona da Mata de Pernambuco

A Usina de Arte – no município de Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco – vai receber obra da artista performática Marina Abramović. Essa será a primeira obra da sérvia em espaço aberto ao público no Brasil.

Na última terça-feira (21), Marina Abramović se reuniu, em Londres, com os fundadores do equipamento pernambucano, o casal Ricardo e Bruna Pessoa de Queiroz, e o curador do espaço, Marc Pottier.

Na ocasião, alinharam o projeto artístico, que está previsto para o primeiro trimestre de 2024. Ainda em março deste ano, o diretor artístico de Abramović, Hugo Huertas, passou uma temporada na Usina para processos de pesquisa e residência.

Atualmente, uma mostra comemorativa dos 50 anos de carreira de Marina Abramović está sendo realizada na Royal Academy, em Londres. Inclusive, ela é a primeira mulher em 255 anos a ocupar todas as salas do museu com uma individual.

“Além do privilégio que é contar com o talento de Marina Abramović para os novos passos da Usina de Arte, esse projeto também endossa o nosso movimento de internacionalização, sempre com trabalhos que dialoguem com o contexto de onde estamos inseridos. É exemplo a nossa última inauguração, a obra “Claro-Escuro”, do chileno Alfredo Jaar, que assume novos contextos neste lugar”, registra Bruna Pessoa de Queiroz, presidente da Usina de Arte.

tualmente, são mais de 40 obras e instalações que compõem o acervo do equipamento assinadas por nomes como Alfredo Jaar, Regina Silveira, Matheus Rocha Pitta, Juliana Notari, Marcio Almeida, José Spaniol e grande elenco.

Sobre a artista

Marina Abramović, de 76 anos, é tida como a pioneira da arte performance. Sua obra explora os limites do próprio corpo, chegando até mesmo a se colocar em risco, o que causa impacto e, consequentemente, polêmicas entre público e crítica.

Sobre a Usina de Arte

Instalado onde funcionou a Usina Santa Terezinha (maior produtora de álcool e açúcar do Brasil nos anos 1950), na cidade de Água Preta, Mata Sul de Pernambuco, projeto Usina de Arte conecta arte, cultura e meio ambiente, a partir de um museu de arte contemporânea ao ar livre, dentro de um Parque Artístico Botânico.

O Parque Artístico-Botânico da Usina de Arte é aberto à visitação do público, das 5h30 às 18h, e tem acesso gratuito.

