Marquise que caiu e deixou 4 mortos não tinha ‘condições necessárias’; prefeitura interdita imóvel em Aliança

Dois dias após a queda da marquise no Centro de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi concluída, ontem(13), a vistoria técnica no imóvel. Segundo a Defesa Civil, a estrutura “não apresentava as condições necessárias”. Por isso, a prefeitura determinou o “isolamento total da área” e a interdição do prédio.

A marquise desabou no domingo (11), durante o desfile cívico, para marcar os 94 anos de emancipação política da cidade. Imagens mostram o momento do acidente.

Quatro pessoas morreram e ao menos 12 ficaram feridas. Os eventos foram cancelados pelo poder público.

A gestão municipal informou, por meio de um comunicado, que o poder público se solidariza com as vítimas, familiares e amigos, se colocando à disposição.

Por meio de nota, a prefeitura informou que a vistoria foi realizada pela Defesa Civil e pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras.

“Foi constatado, através de inspeção visual, que a marquise não estava recebendo as devidas manutenções e, portanto, não apresentava as condições necessárias”, informou o comunicado.

Ainda segundo a prefeitura, a lei estadual 13.032 aponta que a manutenção predial é “dever dos proprietários e dos possuidores de unidades autônomas de imóvel, assim como o custo para eventuais reformas”.

A administração municipal disse, ainda, que depois da interdição, será necessária a demolição do prédio.

“Em alternativa, o proprietário terá que apresentar laudo de estabilidade estrutural, com segurança atestada por um profissional técnico responsável, que seja registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea)”, acrescentou.