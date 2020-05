Máscaras começam a ser entregues na zona rural de Casinhas

Teve início ontem (04/05) a entrega de máscaras feita pela Prefeitura Municipal de Casinhas aos moradores da zona rural do município. A ação integra as Secretarias de Saúde, Educação, Diretoria de Cultura e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Equipes de agentes estão mobilizados com o objetivo que as máscaras cheguem a todas as comunidades possíveis.

Produzida em Casinhas, as máscaras obedecem aos critérios de higiene estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. O objetivo é entregar as máscaras ao maior número de pessoas e barrar o coronavírus covid-19 em Casinhas.

Os agentes percorreram os principais locais de aglomeração do centro da cidade, como pontos de toyotas, filas de casa lotérica, higienizando as mãos dos moradores com álcool em gel 70%, fornecendo as máscaras e orientando a população sobre a maneira correta de utilização. A entrega também foi iniciada nas três primeiras comunidades rurais.

As máscaras estão sendo entregues em sacos plásticos com o uso de álcool e gel e autenticamente higienizadas além de possuir duas camadas de proteção para impedir qualquer contaminação do coronavírus Covid 19. Os produtos são autenticamente produzidos no Município de Casinhas. São mais de cinco pontos de costura, um trabalho que valoriza a costureira local que trabalham diariamente para atender a demanda dos moradores.

Fonte: Blog Casinhas Agreste/Ascom Casinhas

Foto: Reprodução