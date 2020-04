Máscaras de tecido serão distribuídas aos servidores e famílias carentes de Tracunhaém

Em meio a atual crise pandêmica do novo coronavírus a Prefeitura Municipal de Tracunhaém, através da Secretaria de Saúde, estará distribuindo 5.600 máscaras de tecido aos seus servidores e a população mais carente do município.

Tal atitude vai em consonância com as recomendações do Ministério da Saúde no tocante ao uso de máscaras pra evitar disseminação do vírus.

A entrega está prevista para iniciar na segunda-feira (27) ,através das Unidades Básicas de Saúde durante as visitas domiciliares. Devido ao risco de aglomeração, as máscaras não serão disponibilizadas nas Unidades Básicas de Saúde, apenas nas visitas domiciliares.